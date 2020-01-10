شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 10-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم الإضافي المستقر عند 950.00 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار تجاوزه قريبا لمستوى 990.00 ليمكنه ذلك من الانجذاب نحو مستوى 1025.00 وصولا إلى 1055.00 خلال الفترة القادمة.
نلاحظ من الرسم المرفق مواصلة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, وليتماشى بذلك مع استقرار السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة الرئيسية.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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