الباوند مقابل الين يمهد لارتفاع جديد-تحليل - 10-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب ضمن محاور القناة الصاعدة متجاوزا بذلك مستوى 142.35 الذي يشكل بدوره الدعم الإضافي أمام المحاولات الصاعدة, نتوقع بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص اختراقه للعائق المستقر عند 143.80 وليبدأ باستهداف مستويات إيجابية جديدة بوصوله نحو 144.30 و 145.60 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 144.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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