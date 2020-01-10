اليورو مقابل الين يحافظ على الايجابية- تحليل - 10-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد بتسجيله مؤخرا لمستوى 121.77 مبتعدا بذلك عن دعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد نحو 120.70 لهذا اليوم, ما سبق يؤكد استعداد السعر لاستئناف الهجوم الصاعد مستمدا العزم الإيجابي من وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء كما هو واضح بالرسم المرفق.
لذلك, سنبقى بانتظار تشكيل السعر لاندفاع صاعد جديد لينجذب بذلك نحو مستوى 122.50 وبتجاوزه سيبدأ باستهداف مستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 123.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.10 و 122.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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