شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية بفضل انحسار مخاوف التوترات السياسية والتجارية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، بالقرب من مستوياتها القياسية المسجلة بالجلسة السابقة ،فى ظل المعنويات المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين حاليا ، بفضل انحسار مخاوف التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ،والإعلان عن توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 421.43 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة ليواصل مكاسبه للجلسة الرابع على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.7% ، بعدما رفعت بعض شركات القطاع توقعات الأرباح على مدار العام.

تحسنت المعنويات بمعظم أسواق المال العالمية فى النصف الثاني من هذا الأسبوع ، بفضل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ،وتحولها إلى صراع عسكري واسع ،بعدما سارع مسؤولي البلدين إلى التهدئة ،ونزع فتيل الأزمة المتعلقة بمقتل قاسم سليماني.

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وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء أن إيران يبدو إنها تتراجع ، بعد الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية فى العراق تضم قوات أمريكية ،والتي لم تسفر عن أضرار كبيرة أو خسائر فى الأرواح.

وأضاف ترامب فى كلمة من البيت الأبيض حقيقة أننا نملك هذا الجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه ، وأشار إلى فرض عقوبات اقتصادية إضافية لمعاقبة النظام الإيراني.

من ناحية أخرى ،قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن "ليو هو" نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض فى المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة سيوقع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة فى واشنطن الأسبوع المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,275.58 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.2 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أقل من 0.1 %.