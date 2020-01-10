شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثالث على التوالي قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى سبع سنوات ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، بجانب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,545.70$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,553.88$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,553.88$.

أنهي المعدن الأصفر "الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,611.19$ للأونصة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت أسعار الذهب ،بفعل تباطؤ مستويات الطلب على المعدن كملاذ آمن ، خاصة بعد انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.56 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي الصعود المستثمر فى مستويات الدولار ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد هدوء التوترات فى منطقة الشرق الأوسط ،وبعد الإعلان عن توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع 2019 ،واحتمالات مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2020.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع إضافة 266 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 4.69 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل إجمالي حيازات الصندوق إلى 882.12 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.