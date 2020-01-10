شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل تباطؤ مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، بالإضافة إلى تباطؤ مستويات الطلب مجددا ، فى ظل انحسار مخاطر التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 103$ بما يعادل نسبة 1.3% إلى 7,709$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,812$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,850$.

أنهت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" تعاملات الأمس منخفضة بحوالي 3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 8,463$ لكل وحدة بتكوين.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة حوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 206 مليار$ ، مع استمرار تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

وسجلت القيمة السوقية يوم الأربعاء إجمالي 220 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، لتفقد السوق نحو 14 مليار$ فى أقل من 72 ساعة ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح.

وبخلاف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين ،انخفضت أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" بفعل تباطؤ مستويات الطلب مجددا ، خاصة طلب العملة كأداة تحوط ، فى ظل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

بالإضافة إلى تراجع مخاطر الحرب التجارية العالمية ، خاصة بعد الإعلان عن توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.