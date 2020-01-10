وزارة المالية تقرر فرض 150 جنيهاً ضريبة لتصاريح دفن الموتى.. والحكومة تعلّق

علّق مجلس الوزراء عن ما تردد في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام وزارة المالية بفرض 150 جنيه ضريبة على تصاريح دفن الموتى.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم الجمعة، إن المركز تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحة أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).
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