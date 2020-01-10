وزيرة التجارة: استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى 3 أشهر إضافية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تقرر استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل، وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، لتعزيز دورها الرئيسى فى تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وقالت نيفين جامع، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن الوزارة بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة برؤساء المجالس التصديرية، والذى استعرض خطة عمل المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة ومشكلات وتحديات الصادرات المصرية بالأسواق العالمية ومقترحات حلها.

حضر اللقاء الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئه تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء 12 مجلس تصديرى.



نيفين جامع تجتمع مع رؤساء المجالس التصديرية

وأشارت "جامع"، إلى حرص الوزارة على التنسيق والتشاور المستمر مع المجالس التصديرية لوضع الخطط والبرامج الداعمة لمنظومة الصادرات المصرية وترجمتها إلى واقع ملموس بما يحقق أهداف خطة الحكومة فى الارتقاء بمعدلات التصدير خاصه فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بقطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية فى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى.

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ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية بما يسهم فى الحفاظ على سمعة مصر فى الأسواق الخارجية مع تعظيم الاستفادة من المشاركة فى المعارض الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى.

وأعرب رؤساء المجالس التصديرية، عن تقديرهم للجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتعظيم دور المجالس باعتبارها إحدى الأذرع الرئيسية وشريك أساسى فى تنفيذ رؤية وخطة الحكومة للنهوض بالصادرات السلعية المصرية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة بملف التصدير.

وأشاروا إلى أهمية استكمال تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدين أن المرحلة الماضية شهدت تجاوب كبير من الشركات المصدرة فى ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات لمشروعاتهم من خلال المبادرة التى أقرتها الحكومة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة.



نيفين جامع تقرر استمرار المجالس التصديرية 3 شهور

كما أشاد رؤساء المجالس التصديرية بالدور الايجابى الكبير الذى لعبته وزيرة التجارة والصناعة فى توفير 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة فى المعارض الدولية والبعثات التجارية خاصة وأن المعارض تمثل إحدى الروافد الأساسية للترويج والتسويق للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، مؤكدين فى هذا الصدد إلى أهمية الدور البارز الذى تلعبه المكاتب التجارية المصرية بالخارج فى تقديم كل الدعم والمساعدة للشركات المصدرة فى مختلف الأسواق الخارجية.