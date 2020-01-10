شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العقاريين الكويتى: العقار المصرى سيظل جاذباً للكويتيين والتركى "مجمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين سر اتحاد العقاريين في الكويت قيس الغانم، أن مصر ستحتل المركز الأول في حجم الاستثمارات الكويتية في القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر وراء هذا التوجه الاستثماري، فيما وصف خارطة الاستثمار العقاري بتركيا بـ"المجمدة".



وشدد الغانم – في تصريح صحفي – على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة المنصرمة، والتي وثقتها العديد من التقارير العالمية، تشير الى أن خارطة الاستثمارات في المنطقة ستكون لصالح مصر.

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ورأى أن خارطة الاستثمار في تركيا ضبابة المعالم والوضع شبه مجمد، لاسيما عقب هبوط الليرة التركية، لافتا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا من قبل الشركات المسوقة للعقارات التركية، على إقامة المعارض العقارية داخل الكويت، لاسيما مع الشروط الرقابية التنظيمية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة لحماية السوق وتنظيم آلياته؛ حيث اكتفت تلك الشركات بالترويج لعقاراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والـ"أون لاين"، تجنبا لمواجهة أي إشكاليات.