زيوت النفط والذهب يتصدران قائمة أبرز 15 سلعة تصديرية فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركزت ارتفاعات الصادرات المصرية خلال عام 2019 وبالتحديد في الفترة من يناير وحتى سبتمبر في 15 سلعة من المنتجات المصرية في 9 أشهر، جاء أبرزها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية قارية ومثلت نحو 2.2 مليار دولارات قيمة صادراتها، وتبعها مباشرة الذهب بأنواعه المختلفة خام أو نصف مشغول أو مسحوق وبلغت قيمة صادراته 1.3 مليار دولار .
ووفقا لبيانات رسمية حصلت " الخليج 365" على نسخه، منها جاءت الأسمدة الأزوتية فى المرتبة الثالثة وبلغت قيمة صادراتها 861.2 مليون دولار، وسلعة الحمضيات الطازجة والمجففة بقيمة 635.8 مليون دولار فى المرتبة الرابعة، كما وصلت قيمة شاشات المونيتور 625.2 مليون دولار وهى السلع التى بلغت المرتبة الخامسة.
وتصدرت الملابس الجاهزة من أنواع البدل والجاكيتات والبليزرات والبنطلونات من كود " 6203 " المرتبة السادسة والتي بلغت قيمة صادراتها 436.9 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات المعزولة ووصلت قيمتها إلى 409 مليون دولار ، وسلعة بوليميرات الأثيلين وبلغت قيمتها 347.7 مليون دولار ، كما جاءت نوعيات أخرى من الملابس الجاهزة فى المرتبة التاسعة ومنها القمصان القصيرة و "التى شيرت" 304.5 مليون دولار .
وصدرت مصر مواد عطرية في نفس الفترة خلال يناير إلى سبتمبر 2019 بقيمة 298.8 مليون دولار ، وبوليميرات بروبيلين بأشكالها الأولية بقيمة 270.2 مليون دولار، وعن السلع الغذائية ارتفعت صادرات مصر من البطاطس الطازجة أو المبردة بقيمة 255.3 مليون دولار، بالإضافة إلى سلع بولى أسيتالات وبولى اثيرات بأشكالها الأولية بقيمة 251.5 مليون دولار والتى وصلت إلى المرتبة الثالثة عشر.
كما ارتفعت صادرات مصر من العنب الطازج والمجفف، والتى جاءت فى المرتبة الرابعة عشر من إجمالي السلع المصدرة وبلغت قيمتها 233.2 مليون دولار، وجاء البصل والثوم والكراث فى نهاية قائمة السلع الأكثر تصديرا للخارج بإجمالى 214.1 مليون دولار والتى تعتبر المرتبة الخامسة عشر.
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