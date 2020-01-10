شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، لكنه بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مقابل العملة الأمريكية ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، وسط انحسار مخاوف توترات الشرق الأوسط ،وتأكيد الصين على توقيع اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى 1.1111$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1104 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1111$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1092$ ، بفضل استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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على صعيد تعاملات الأسبوع الحالي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.4 % مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

تعاذ تلك الخسائر الأسبوعية إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع.

تحسنت تلك الشهية بفضل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بالإضافة إلى تأكيد الصين فى بيان لوزارة التجارة توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة فى واشنطن الأسبوع المقبل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور تقرير الوظائف الأمريكية خلال كانون الأول/ديسمبر ، والذي يوفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي ، واحتمالات مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال العام الجاري.