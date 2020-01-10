شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 367 مليون دولار صادرات مصر البترولية سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات البترولية ارتفاعا طفيفا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت 367 مليون دولار، مقابل 356 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، وذلك بزيادة بلغت 11 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.1%، بينما انخفضت الصادرات غير البترولية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى ملياري دولار مقابل 2 مليار و76 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع كل من الواردات البترولية وغير البترولية على السواء، حيث بلغت الواردات البترولية في سبتمبر الماضي نحو 598 مليون دولار، مقابل 959 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، وذلك بانخفاض بلغ 361 مليون دولار ونسبة تراجع بلغت 37.6%، كما بلغت الواردات غير البترولية 5 مليار و261 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 6 مليارات و370 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو مليار و109 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 17.4%.

وفي نفس السياق، ارتفعت الصادرات من السلع نصف المصنعة، وانخفضت صادرات السلع تامة الصنع، حيث سجلت صادرات السلع نصف المصنعة نحو 586.5 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 450.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 135.7 مليون دولار، بينما كانت صادرات السلع تامة الصنع نحو مليار و84 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل مليار و173 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 89 مليون دولار.

وأظهرت بيانات رسمية، أن الصادرات المصرية إجمالا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2019، حيث ارتفعت إجمالي قيمتها بنسبة 2.7% لتصل إلى 307 مليار و36 مليون جنيه تعادل 19.21 مليار دولار فى 9 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه"، وتركزت ارتفاعات الصادرات المصرية فى 15 دولة من الأسواق التصديرية المستهدفة المشار اليها خلال عام 2019.