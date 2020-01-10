شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وليعد بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.57 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.52، بعد أن حقق أعلى مستوى له منذ 27 من كانون الأول/ديسمبر عند 109.60، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.46.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 2.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 5.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت انخفاضاً إلى ما قيمته 90.9 متوافقة مع التوقعات مقابل 91.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في خمسة عقود من الزمان عند 3.5%، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 162 ألف وظيفة مقابل 266 ألف وظائف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.