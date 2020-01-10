شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أربعة أشهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لهدوء التوترات بين واشنطون وطهران بالتزامن مع كون توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بات قاب قوسين أو أدنى.

في تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.11% لتتداول حالياً عند 17.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.92$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.94$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 97.41 مقارنة بالافتتاحية عند 97.44.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في خمسة عقود من الزمان عند 3.5%، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 162 ألف وظيفة مقابل 266 ألف وظائف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يتم تأجيل التوقيع على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري إلى ما بعد انتخابات الرئاسية، مع تأكيده على البدء في التفاوض مع الصين حيال المرحلة الثانية عقب توقيع المرحلة الأولى الأربعاء القادم، وجاء ذلك عقب أفادت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو سيتوجه الاثنين القادم إلى واشنطون من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وفي سياق أخر، فقد جاء رد الرئيس الأمريكي ترامب الأربعاء الماضي على الهجوم الإيراني على القاعدان العسكريان العراقيان اللتان تستضيفان قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي، بالعقوبات وليس بالعنف، وفي المقبل، لم يصدر من طهران ما يفيد بأنها سترد بأكثر من الصاروخ بالستي التي أطلقتها من أراضيها على قاعدتين الأسد واربيل رداً على الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار الفضة أنهت الأربعاء أطول مسيرات مكاسب يومية لها في نحو شهر، وتعد حالياً بصدد إنهاء أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في ثلاثة أعوام مع انخفاضها خلال الأسبوع الجاري لأول مرة في خمسة أسابيع، وذلك في أعقاب انحصار المخاوف حيال التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وبالأخص اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.