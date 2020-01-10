شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته فوق مستوى 0.9712، ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9836 بشكل رئيسي.

نشير إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، بينما يمثل كسر 0.9712 عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستوى 0.9588 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد