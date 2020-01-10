الاقتصاد

الدولار الأسترالي يستمر بالتذبذب – تحليل - 10-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50، ولا زلنا ننتظر مزيد من الانخفاض لاختبار دعم القناة الصاعدة عند 0.6795، ليبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.6920 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتوجه نحو مناطق 0.7015 من جديد.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6920

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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