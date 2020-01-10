شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت تحت مزيد من الضغط السلبي – تحليل - 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون مستوى 65.40، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 63.65 كهدف أول، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 62.50 بشكل مباشر.
لذلك، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 65.40 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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