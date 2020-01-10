شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالانخفاض ليتحرك قرب حاجز 59.00 دولار، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي، ليدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 57.40 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 60.90 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.40 والمقاومة 60.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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