شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالانخفاض ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 17.60، لنستمر بترجيح الميل الهابط بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن صمود المستوى المذكور أمام الانخفاض الحالي سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن تجاوز 17.60 سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مناطق 16.96 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 10-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.