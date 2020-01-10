شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالانخفاض ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 17.60، لنستمر بترجيح الميل الهابط بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن صمود المستوى المذكور أمام الانخفاض الحالي سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن تجاوز 17.60 سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مناطق 16.96 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط