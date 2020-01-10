شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الكسر – تحليل - 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب كسر مستوى 1556.70 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليفتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث نتوقع استهداف مستويات 1519.00 ثم 1495.00 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1556.70 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1617.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1560.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط