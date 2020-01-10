شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ تصحيح صاعد – تحليل - 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً ليخترق مقاومة القناة الهابطة، ليبدأ تصحيح صاعد للانخفاض من 1.3320 إلى 1.2951، مع ملاحظة أن السعر وجد مقاومة قوية شكّلها مستوى 38.2% فيبوناتشي عند 1.3092، ليقدّم إشارات على عودة محتملة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، لكن الإشارات الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 تدعم فرص تحقيق مزيد من التصحيح الصاعد.
لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3092 سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مناطق 1.3180 مبدئياً، بينما كسر 1.3030 سيعيد السعر إلى المسار الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2900.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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