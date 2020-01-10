الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 10-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً واضحاً لمستوى 109.33 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 110.50 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 109.33 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 108.40 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.70 والمقاومة 110.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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