الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 10-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند حاجز 1.3000، ليظهر بعض الميل الصاعد الذي يتأُثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2920.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.3150 – 1.3160 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2990 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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