شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1100، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه اللحظي الهابط مرجحاً، والذي يستهدف اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 1.1050 قبل محاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 1.0985 كمحطة تالية، بينما يمثل اختراق 1.1140 مفتاح أولي لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1030 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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