شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: ارتفاع أعداد المشتركين فى الإنترنت الأرضى لـ 7.17 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفع عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة الـADSL الى 7.17 مليون اشتراك وذلك باحدث تقرير لها بنهاية أكتوبر 2019، وذلك مقارنة بنحو 7.12 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019 و 6.31 مليون اشتراك فى اكتوبر 2018، ووصلت نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركي المحمول الى 40.60% بنهاية اكتوبر 2019 ومقارنة بنحو 40.22% بنهاية سبتمبر 2019 و 35.99% بنهاية اكتوبر 2018.

ووصل عدد مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول الى نحو 38.67 مليون بنهاية أكتوبر 2019 و بالمقارنة بنحو 38.17 مليون بنهاية سبتمبر 2019 و 33.94 مليون بنهاية اكتوبر 2018.

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و بلغ عدد مستخدموا "اليو اس بى مودم" الى نحو 3.58 بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة بنحو 3.65 مليون بنهاية سبتمبر 2019 و 3.29 بنهاية أكتوبر 2018.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد اعلنت فى وقت سابق عن مشروع لتطوير الإنترنت فى مصر، يهدف إلى زيادة سرعة الإنترنت وسعة الباقات المقدمة للعملاء، و تم رفع السعة بالشبكة الدولية الناقلة لخدمات الإنترنت بنسبة 60%، كما تم رفع السعة بالشبكة الرئيسية IP Core بنسبة 40%.

و تم إضافة 5 آلاف كابينة بوحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 23 ألف كابينة، كما تم زيادة وصلات الألياف الضوئية لمنزل العميل FFTH بنسبة 11%، وأنفقت الشركة 43 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية منذ عام 2014 موزعة بين استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه لعامى 2019 و 2020، بالإضافة إلى استثمارات تم ضخها بالفعل بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية وتستحوذ شركة WE تستحوذ على الحصة الأكبر بسوق الإنترنت الأرضى بنحو 80% من حجم السوق.