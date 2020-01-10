شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار النفط بصدد أول خسائر أسبوعية في ستة أسابيع وأسوء أداء أسبوعي في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 22 من أيار/مايو وارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل، متغاضية بذلك عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لهدوء التوترات بين واشنطون وطهران.

وفي تمام الساعة 04:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.40% لتتداول عند مستويات 59.37$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.61$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.56$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس القادم 0.20% لتتداول عند 65.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.29$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 65.37$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.42 مقارنة بالافتتاحية عند 97.44، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 97.45.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في خمسة عقود من الزمان عند 3.5%، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 162 ألف وظيفة مقابل 266 ألف وظائف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر فائض بواقع 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر مقابل عجز 11.5 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص العجز إلى 3.4 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 431.1 مليون برميل، ولتعد المخونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أظهر أيضا تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 9.1 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 5.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يتم تأجيل التوقيع على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري إلى ما بعد انتخابات الرئاسية، مع تأكيده على البدء في التفاوض مع الصين حيال المرحلة الثانية عقب توقيع المرحلة الأولى الأربعاء القادم، وجاء ذلك عقب أفادت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو سيتوجه الاثنين القادم إلى واشنطون من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وفي سياق أخر، فقد جاء رد الرئيس الأمريكي ترامب الأربعاء على الهجوم الإيراني على القاعدان العسكريان العراقيان اللتان تستضيفان قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي، بالعقوبات وليس بالعنف، وفي المقبل، لم يصدر من طهران ما يفيد بأنها سترد بأكثر من الصاروخ بالستي التي أطلقتها من أراضيها على قاعدتين الأسد واربيل رداً على الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأفاد الرئيس الأمريكي آنذاك أنه لم يصب أي أمريكي في الهجوم وأن طهران قد تراجعت على ما يبدو، مع إعلانه عن عزم واشنطون فرض المزيد من العقوبات على إيران وتأكيده على أهمية العمل على عدم امتلاك طهران لأي سلاح نووي، دعياً المجتمع الدولي للسعي نحو اتفاق نووي جديد مع إيران، مضيفاً أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" التدخل في الشرق الأوسط وأن بلاده تمتلك مخزون استراتيجي من النفط يغنيها عن نفط الشرق الأوسط.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء أعرب الأمن العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو في رسالة إلى الرئيس الأمريكي عن كون منظمة أوبك لا تستطيع وحدها الحفاظ على توازن أسواق النفط وبالأخص أن توقعات الطلب ليس قوية، مع أفادته بأن الإنتاج النفطي العراقي لا يزال مستمر وأن المنشآت النفطية أمنة تماماً، وتطرقه إلى ثقته في أن زعماء منطقة الشرق الأوسط سيبذلون كل ما بوسعهم لتهدئة التوترات الجيوسياسة في المنطقة.

وفي نفس السياق، أعرب أيضا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأربعاء الماصي عن كون بلاده تأمل في ألا يحدث المزيد من التصعيد في المنطقة بين أمريكا وإيران، مع تطرقه إلى توقعاته بأن لا يحدث نقص في إمدادات النفط ما لم يحدث أي تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط، بينما صرح أيضا وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه الأربعاء بأن ارتفاع أسعار النفط من تصعيد حدة التوترات الجيوسياسة بين بلاده والولايات المتحدة في الشرق الأوسط في صالح طهران.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 670 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر، موضحة تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أفادت مؤخراً بارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي للأعلى له على الإطلاق إلى 12.9 مليون برميل يومياً.