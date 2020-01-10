شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في سبعة أعوام متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 22 من آذار/مارس 2013 متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لهدوء التوترات بين واشنطون وطهران بالتزامن مع كون توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بات قاب قوسين أو أدنى.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.35% لتتداول عند 1,548.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,553.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,554.30$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.42 مقارنة بالافتتاحية عند 97.44.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في خمسة عقود من الزمان عند 3.5%، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 162 ألف وظيفة مقابل 266 ألف وظائف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو سيتوجه الاثنين القادم إلى واشنطون من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وفي نفس السياق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بالأمس أنه قد يتم تأجيل التوقيع على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري إلى ما بعد انتخابات الرئاسية، مع تأكيده على البدء في التفاوض مع حيال المرحلة الثانية عقب توقيع المرحلة الأولى الأربعاء القادم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب صرح في رده على الهجوم الإيراني على القاعدان العسكريان العراقيان اللتان تستضيفان قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي، بالعقوبات وليس بالعنف، وفي المقبل، لم يصدر من طهران ما يفيد بأنها سترد بأكثر من الصاروخ بالستي التي أطلقتها من أراضيها على قاعدتين الأسد واربيل رداً على الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأفاد الرئيس الأمريكي آنذاك أنه لم يصب أي أمريكي في الهجوم وأن طهران قد تراجعت على ما يبدو، مع إعلانه عن عزم واشنطون فرض المزيد من العقوبات على إيران وتأكيده على أهمية العمل على عدم امتلاك طهران لأي سلاح نووي، دعياً المجتمع الدولي للسعي نحو اتفاق نووي جديد مع إيران، مضيفاً أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" التدخل في الشرق الأوسط وأن بلاده تمتلك مخزون استراتيجي من النفط يغنيها عن نفط الشرق الأوسط.

ونود الإشارة، لكون أسعار الذهب أنهت الأربعاء الماضي أطول مسيرات مكاسب يومية لها في أكثر من ثلاثة عقود بعد أن اختبرت حاجز 1,600$ للأونصة لأول مرة في سبعة أعوام، وتعد حالياً بصدد إنهاء أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في ستة أشهر مع انخفاضها خلال الأسبوع الجاري لأول مرة في ستة أسابيع، وذلك في أعقاب انحصار المخاوف حيال التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وبالأخص اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.