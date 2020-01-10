شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك وسط تسعير المستثمرين لإعلان وزارة التجارة الصينية رسمياً بالأمس أن نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليو هو سوف يتوجه الاثنين القادم إلى الولايات المتحدة في زيادة لمدة ثلاثة أيام من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

هذا وقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يتم تأجيل التوقيع على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مع تأكيده على البدء في التفاوض مع بكين حيال المرحلة الثانية من الاتفاق عقب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق الأربعاء القادم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر لتراجع واشنطون وطهران عن توسع الانخراط في الصراع بينهم في الشرق الأوسط.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.13% ليربح 2.32 نقطة ويصل إلى المستوى 1,731.37، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.15% ليربح هو الأخر 36.22 نقطة ويصل إلى المستوى 23,776.09.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.27% ليخسر 11.28 نقطة ويصل إلى المستوى 4,153.09، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 10.15 نقطة ويصل إلى المستوى 3,084.73.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.09% ليخسر 25.86 نقطة ويصل إلى المستوى 28,535.14، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.36% ليربح 7.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,194.37.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.36% ليربح 41.05 نقطة ويصل إلى المستوى 11,578.73، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.73% ليربح هو الأخر 50.27 نقطة ويصل إلى المستوى 6,924.50.