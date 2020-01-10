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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في سبعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد إنهاء أطول مسيرات خسائر يومية لها في ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 02:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.6859 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6858، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6871، بينما حقق الأدنى له عند 0.6851.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست انكماش عند ما قيمته 48.7 مقابل اتساع عند 53.7 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في خمسة عقود من الزمان عند 3.5%، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 162 ألف وظيفة مقابل 266 ألف وظائف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.
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