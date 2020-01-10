شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في استراليا يفوق التوقعات خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.1% والتي عدلت من الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.4%.

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