الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية بفضل تفاؤل التجارة

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أغلقت الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة، أمس الخميس، بفضل تعزز حالة التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني وتحقيق أبل وأسهم أخرى ذات ثقل في السوق مكاسب قوية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 212.35 نقطة بما يعادل 0.74 بالمائة ليصل إلى 28957.44 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.64 نقطة أو 0.67 بالمائة مسجلا 3274.69 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 74.18 نقطة أو 0.81 بالمائة إلى 9203.43 نقطة.

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