شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة أزمة المصانع المتعثرة بقاع الورق فى البرلمان بحضور "الصناعة والمالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى عبيد نائب رئيس شعبة الورق والكرتون فى اتحاد الصناعات، أن وفدا من المصنعين بالقطاع يجتمع فى لجنة الصناعة بالبرلمان يوم الاثنين المقبل، لمناقشة كافة التحديات التى تواجه صناعة الورق، بمشاركة ممثل عن وزارة الصناعة وأخر عن المالية.

وأضاف عبيد فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر التطرق لمناقشة موضوعات تتعلق بأسعار الغاز لصناعة الورق وتأثيرها على هذه الصناعة الحيوية، إضافة إلى مناقشة طباعة الكتاب المدرسى وأبرز تحدياته، وكذلك التطرق إلى مناقشة أزمة المصانع المتعثرة فى قطاع الورق.

وكشف مصطفى عبيد فى وقت سابق، أن مصانع الورق المحلية تقدمت بشكوى لوزارة التجارة والصناعة، تطلب فيها فرض رسوم على الورق المستورد لمدة عام، لحماية المصانع المحلية من الاستيراد الذى تسبب فى ضرر المصانع المحلية.

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وقال عبيد لـ"الخليج 365"، إن أسعار الورق خارج مصر تراجعت بصورة ملحوظة، الأمر الذى دفع المستوردين لزيادة الكميات المستوردة من الخارج من أصناف أقل فى الجودة وأرخص فى السعر، وهو ما جعل المصانع المحلية متضررة ولم يعد لها قدرة على المنافسة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الورق، أن وزارة التجارة طالبت تقديم مستندات تثبت تضرر الصناعة المحلية نتيجة ممارسات مغرقة، لكن لم نتمكن من مراجعة حسابات التكاليف لدى كافة المصانع المتضررة، الأمر الذى دفعنا للمطالبة برسم حماية لمدة 6 أشهر أو سنة.

وقدرت مصادر بقطاع الورق، إجمالي الاستثمارات المصرية في صناعة الورق تفوق المليار جنيه، موزعة بين 15 مصنع متواجدين في عدة مناطق صناعية، من بينها العاشر من رمضان، ومدينة السادات والسادس من أكتوبر والخانكة، ومدينة بدر، إلى جانب مجموعة من المصانع التي مازالت تحت الإنشاء والتي توقفت مؤقتا لحين حسم هذه القضية.