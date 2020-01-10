شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليار ريال مخصصات حساب المواطن عن يناير والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.2% عن الدفعة السابقة، مشيرا إلى أن 51% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 959 ريالا.
وأضاف: قدر عدد الأسر بنحو 2.3 مليون مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر يناير أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51% متجاوزًا عددهن 806 آلاف مستفيدة، وشكل الذكور المستقلون في دفعة شهر يناير 49% والبالغ عددهم أكثر من 766 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.
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