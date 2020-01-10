شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تستعرض خدماتها بغرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي، أن الهيئة تتيح خدمات نوعية لدعم المستثمر المحلي، مشيرًا إلى أن لدى الهيئة برامج متعددة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية، وفقًا لعدد من التقارير والمؤشرات الدولية، ومن أهمها تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك في أكتوبر الماضي والذي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في سرعة تنفيذ الإصلاحات.
واستعرض الشدي في اللقاء أبرز الخدمات التي تقدّمها الهيئة للمستثمر المحلي، مبينًا أن الخدمات تشمل الدراسات الاقتصادية للسوق والتي توفر تقارير معيارية عن السوق ومشاركة قواعد البيانات، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية في المملكة وخارجها.
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