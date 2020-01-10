200 موظف في ملتقى تواصل الأول 2020 باقتصادية أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ملتقى «تواصل» الشهري لعام 2020 ، وذلك بحضور محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة بمشاركة أكثر من 200 موظف من مختلف قطاعات وإدارات الدائرة.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الترابط والتواصل بين كافة قطاعات وإدارة الدائرة بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق السعادة الوظيفية وخلق بيئة عمل حاضنة للإبداع والابتكار.

وقال: إن هذا الملتقى يحقق أهداف الدائرة في الارتقاء بمنظومة العمل التي تعتمد على رفع مستوى الكفاءات الوظيفية وتعزيز الشعور بالانتماء المؤسسي، وتوفير بيئة أعمال مثالية تنعكس إيجاباً على الموظفين والمتعاملين، ونحن نسعى من خلال ملتقى «تواصل» الذي يقام بشكل دوري كل شهر إلى تعزيز روابط العمل بروح الفريق الواحد.

وأكد الشرفاء أن ملتقى تواصل، يعد فرصة لاستعراض أبرز إنجازات الدائرة، بالإضافة إلى تقديم أهم مشاريع وبرامج الدائرة التي لها أثر مباشر في تحسين بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز منظومة الاقتصاد المحلي بكافة قطاعاته ومجالاته.

وشهد الملتقى سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تضمنت مبادرة «قصة نجاحاتنا 2019» والتي تم خلالها إلقاء الضوء على أهم إنجازات الدائرة خلال عام 2019 والتي لعبت دوراً مهماً في تعزيز قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي للإمارة.