الأسهم المحلية ترتد في آخر جلسات أسبوع متذبذب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ارتدت الأسهم المحلية في آخر جلسات الأسبوع، بعد هدوء التوترات الجيوساسية في المنطقة، ليعاود المستثمرون اقتناص الأسعار المغرية، مسجلاً مؤشر سوق دبي على إثرها ارتفاعاً، بنسبة 1.32%، و«أبوظبي» 1.12%، لترتفع القيمة السوقية بنحو 9.5 مليار درهم في ختام تعاملات الأسبوع.وعلى الصعيد الأسبوعي، تراجعت مؤشرات الأسواق تحت تأثير تذبذب الأداء من جلسة إلى أخرى، لينخفض مؤشر دبي بنسبة أسبوعية 0.7% إلى مستوى 2749 نقطة، و«أبوظبي» 0.48% عند 5075.68 نقطة.

وعلى الرغم من التراجعات الأسبوعية، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ 62.2 مليون درهم محصلة شراء، مقابل قيامهم بعمليات تسييل في أبوظبي.

ووصلت السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 1.38 مليار درهم، منها 805.4 مليون درهم في دبي، و577.7 مليون درهم في أبوظبي، وكميات الأسهم المتداولة874.3 مليون سهم، توزعت بواقع 686.4 مليون سهم في دبي، و187.9 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 20.6 ألف صفقة.

وعلى صعيد التحركات الأسبوعية، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.54%، و«إعمار العقارية» 0.25%، و«إعمار مولز» 0.54%، و«أبوظبي التجاري» 0.38%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.93%، و«العربي المتحد»، 13.11% و«بلدكو»، 10.79%، و«الشارقة للأسمنت»، 9.71%، و«بنك المشرق»، 13.8%.

وفي المقابل، نزل سهم «الاتحاد العقارية» 9.59%، و«إعمار للتطوير» 1.02%، و«داماك» 5.66%،و«أرابتك» 6.2%، و«دبي للاستثمار» 2.29%، و«سوق دبي المالي» 4.59%، و«شعاع كابيتال» 6.18%، و«العربية للطيران»0.63%، و«أرامكس» 2.25%، و«الخليج للملاحة» 17.27%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.54%.

كما هبط «أبوظبي الأول» 0.65%، و«الدار» 0.92%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.6%، و«اتصالات» 0.48%، و«دانة غاز» 4.54%، و«طاقة» 2.13%، و«أدنوك للتوزيع» 0.33%، و«إشراق» 1.25%، و«الواحة كابيتال» 2.59%.