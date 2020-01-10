«آيرينا» تصدر تقريراً حول تمثيل المرأة في مجال طاقة الرياح

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تصدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» تقريراً جديداً حول تمثيل المرأة في قطاع طاقة الرياح خلال حفل عشاء رفيع المستوى للسيدات، تشارك في إقامته البعثة الإماراتية لدى «آيرينا»، بالتعاون مع الوكالة في ختام اليوم الأول من الاجتماع العاشر للجمعية العمومية ل(آيرينا) في أبوظبي الذي يبدأ اليوم.

ويرتكز التقرير الذي سيتم إصداره ومناقشته خلال الفعالية المسائية «المرأة في قطاع الطاقة المتجددة»، على نتائج دراسة اشترك في تنفيذها كل من «آيرينا» والمجلس العالمي لطاقة الرياح، والشبكة العالمية للمرأة من أجل تحول الطاقة. وسيلقي التقرير الضوء على أنه بالرغم من وجود فرص عمل كبيرة للنساء في مختلف المجالات في قطاع طاقة الرياح، إلا أن تمثيل المرأة في هذا القطاع عالمياً لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام. كما تهدف هذه الفعالية رفيعة المستوى إلى مناقشة، والاحتفاء بالدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في التحول العالمي ضمن قطاع الطاقة، بدءاً من الأدوار القيادية، وانتهاء بوظائف التجهيز الفني والابتكارات التقنية.

وقال فرانسيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «إن التحول في قطاع الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق العديد من فرص العمل، ولكن لضمان أن يستفيد الجميع من الفرص الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن هذا التحول، فإن المساواة بين الجنسين تشكل أمراً أساسياً، حيث تقدم المرأة وجهات نظر قيّمة حول قرارات كبرى، بدءاً من فرص الاستثمار ووصولاً إلى تصميم المشاريع».

وتمثّل المرأة ما نسبته 32 في المئة من العاملين في قطاع الطاقة المتجددة بشكل عام، مقارنة بنسبة 22 في المئة في قطاعات الطاقة التقليدية، مثل النفط والغاز، حسبما أظهرت دراسة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2019. وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجال طاقة الرياح 21 في المئة.

وقالت الدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى «آيرينا»: «لقد حرصت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات على إعطاء مسألة المساواة بين الجنسين مكانة متقدمة ضمن استراتيجياتها بعيدة المدى، فيما تعتبر الإمارات قطاع الطاقة المتجددة عنصراً رئيسياً في تحقيق هدفها المتمثل في تمكين المرأة ».

وأضافت: «مع توقع زيادة التوظيف في قطاع الطاقة المتجددة، هناك فرص كبيرة لتعزيز التوازن بين الجنسين في ».