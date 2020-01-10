وزير البيئة: الاستدامة هـدف اسـتراتيجي للـدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إن تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة يمثل الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.. مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة بذلت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة جهوداً بارزة في هذا المجال شملت تبني سياسات واستراتيجيات وإطلاق مشاريع ومبادرات بهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية، وخفض مسببات تداعيات التغير المناخي، وتحفيز القطاع الخاص وفئات المجتمع كافة على المشاركة في هذه الجهود ما جعل منها نموذجاً إقليمياً وعالمياً بارزاً في هذا المجال.قال الزيودي في حوار خاص أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام» - بمناسبة انعقاد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي تنطلق فعاليته يوم غد السبت، أن الوزارة تعمل لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية «ريادة بيئية لتنمية مستدامة»، انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الاستدامة والممارسات التي من شأنها المحافظة على البيئة والتقليل من التلوث، وبالتالي الحد من تداعيات التغير المناخي وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ ودعم توجهات الدولة ومستهدفاتها، ودعماً لجهود خفض الانبعاثات الضارة التي تؤثر في بيئتنا، وتعد أحد مسببات التغير المناخي.وأشار الدكتور ثاني الزيودي إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة وضمن رؤيتها الاستراتيجية تعمل على تحقيق الاستدامة في القطاعات التابعة لها عبر توفير كل الإمكانات والدعم اللازم لهذا الأمر.. موضحاً أن منظومة عمل الوزارة لتحقيق الاستدامة تشمل جوانب عدة، وهي إقرار منظومات تشريعية وقانونية تحدد الإطار للعمل في القطاعات التابعة لها وتوجهات تحقيق الاستدامة بها والإطلاق الدائم للعديد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف دعم العاملين في القطاعات التابعة للوزارة وتعريفهم وتوعيتهم بأحدث النظم والتقنيات التي تضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام للموارد وتحقيق الاستدامة بشكل عام على مستوى القطاع، إضافة إلى مبادرات ومشاريع خاصة بالحفاظ على النظم الطبيعية، ومواردها وتنوعها البيولوجي وضمان استدامته.

ملتقى تبادل الابتكارات

وذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 يعتبر أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، ومنصة لمناقشة سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة ويستقطب مزيجاً فريداً من قادة الدول والوزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل.

وقال إنه من ضمن التزامات ومبادرات الوزارة لدعم الابتكار في مجال الاستدامة ستنظم ضمن الأسبوع الدورة الجديدة من «ملتقى تبادل الابتكارات» في مجال المناخ المنصة في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الابتكارية التي ستشهد مشاركة 42 ابتكاراً في مجال الاستدامة.. مشيراً إلى أن الملتقى شهد نمواً في طلبات المشاركة بلغ 67% و54% في عدد الدول المشاركة منذ انطلاق دورته الأولى.

وأكد أن فعاليات الحدث ستشمل انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في الفترة 11-12 يناير/‏‏‏‏‏‏ كانون الثاني الجاري حيث يجدد المجتمعون تأكيدهم على أجندة الطاقة المتجددة العالمية ويبحثون دورها في الحد من التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.

وعن مشاركات الوزارة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، قال وزير التغير المناخي والبيئة إنه قبيل انطلاق الأسبوع مباشرة ستشارك الوزارة في «منتدى المشرعين للطاقة المتجددة» الذي يقام ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العمومية ل «آيرينا» الذي يناقش قضايا عدة، في مقدمتها أهم التحديات الفنية والتشريعية التي تواجه نشر وتعزيز استخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً، إضافة لمشاركتها في «منتدى التمويل المستدام» الذي يستهدف بحث ونقاش آليات التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة لتعزيز منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن الوزارة ستشارك بمنصة متخصصة لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع بطبيعة التغير المناخي والتأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدثها تداعياته على كوكب الأرض بشكل عام، وعلى المنطقة والمجتمع المحلي بشكل خاص وسيتم عبر المنصة استعراض جهود الوزارة في حماية البيئة والعمل من أجل المناخ، إضافة إلى التحدث حول مجموعة من القضايا الهامة، منها مدى تأثر طبقة الأوزون وفقدان التنوع الحيوي، وزيادة الضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات وضمن استراتيجيتها لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة تعمل على زيادة استخدام ونشر حلول الطاقة المتجددة، بما يضمن تقليل نسب الانبعاثات الكربونية وبالتالي يحقق المحافظة على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية ويرفع معدلات الصحة العامة للمجتمع ككل.. لافتاً إلى اعتماد القيادة الرشيدة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تعد أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات وتستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 25% بحلول 2030 ثم إلى 44 % بحلول 2050. وأضاف أنه خلال العقد الماضي تمكنت الدولة من رفع قدرتها الإنتاجية للطاقة عبر المصادرة المتجددة من 10 ميجا وات إلى 1800 ميجاوات، وسيشهد العقدان المقبلان دخول 6500 ميجاوات جديدة للخدمة .

زراعة آلاف الأشجار

وعن أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة.. ذكر أن الوزارة أطلقت، ولا تزال، العديد من المبادرات لزراعة آلاف الأشجار المحلية على مستوى الدولة للمساهمة في خفض مستوى الانبعاثات الضارة، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع لجنة الأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 لرصد مستوى الانبعاثات الكربونية الناجمة عن نشاطات الأولمبياد وتعويضها بزراعة العديد من الأشجار.(وام)



العمل الطموح

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أكد الزيودي أن الدورة الحالية ستشهد تحفيزاً قويا للحراك نحو تحقيق الاستدامة لكونها تتزامن مع دعوة الأمم المتحدة إلى أن يكون العقد المقبل هو «العقد الدولي للعمل الطموح» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق تحرك اقتصادي عالمي قوي وفرص عمل واسعة، كما تتزامن مع دعوة قيادتنا الرشيدة للتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 التي تشمل تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر إضافة لتجهيزاستراتيجيات ألـ 50 عاماً المقبلة.



تحفيز الحوار والتعاون العالمي



عن أهم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.. قال الزيودي: «يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة بما يشمله من فعاليات عدة من أحد أهم المنصات التي أطلقتها العاصمة أبوظبي، وبات لها مكانة عالمية مهمة في مجال حماية البيئة والعمل من أجل المناخ ودعم الاستدامة، ونشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة».

وأضاف: منذ انطلاق دورته الأولى في 2008 استهدف الأسبوع خلق حالة من تحفيز الحوار والتعاون العالمي حول الاستدامة وخلال الدورة الماضية، توسعت محاور الأسبوع لتغطي بالإضافة إلى الطاقة المتجددة العديد من المجالات والقضايا الأخرى التي من دورها المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يتماشى على نحو أمثل مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.



نموذج متفرد



نوه وزير التغير المناخي والبيئة بأن دولة الإمارات تمتلك مسيرة طويلة في العمل من أجل البيئة وتحقيق الاستدامة، وباتت المنظومة التي تعمل عبرها لتحقيق هذا الهدف نموذجاً عالمياً متفرداً يحتذى به، وتشمل أساسيات هذا النموذج دعم وتعزيز حركة الابتكار والإبداع العالمي في المجالات والقطاعات كافة.