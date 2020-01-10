«نيوفارما» و«جلاسكو سميث» نحو إنتاج أول أدوية في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «نيوفارما» Neopharma الشركة المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية في الإمارات، وشركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على الأبحاث العلمية «جلاسكو سميث كلاين» (GSK ) GlaxoSmithKline، عن إطلاق أول مجموعة من الأدوية يتم إنتاجها محلياً، وتهدف الشراكة إلى توطين التصنيع الدوائي محلياً.

بموجب اتفاق الشراكة التي تم تأسيسها والإعلان عنها في إبريل 2019، ستكون شركة «نيوفارما» طرفاً ثالثاً للتصنّع لشركة «جلاسكو سميث كلاين»، وستتولى مهمة عملية التعبئة والتغليف الثانوية وهي مرحلة التصنيع النهائية لستة من أدوية «جلاسكو» الأكثر طلباً في الإمارات.

وتضمنت الدفعة الأولى خمسة وثلاثين ألف عبوة من الأدوية، وتم تصنيعها في مصنع «نيوفارما» بأبوظبي، مع وجود خطط لجعلها متاحة بسهولة للمرضى في الإمارات في غضون شهر.

وشهد إطلاق أول مجموعة من الأدوية حضور كل من محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، والدكتور بي آر شيتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة «نيوفارما»، وبيناي شيتي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بي آر إس فينتشرز»، وسامح الفنجري المدير العام لدى «جلاسكو سميث كلاين» في منطقة الخليج.

وقال محمد حمد الهاملي: «تتوجه أبوظبي لأن تصبح مركزاً للبحث والتطوير والتصنيع الدوائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونشهد هنا خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف. وبذلك، ستكون الدولة في وضع أفضل لتلبية احتياجات المرضى من خلال تحسين الوصول إلى الأدوية المنتجة محلياً».

وأبان سفير المملكة المتحدة لدى الدولة أن هذا الإطلاق مثال رائع على ما يمكن أن تحققه الشركات البريطانية والإماراتية معاً. إنها توفر الوظائف والخبرات في دولة الإمارات، فضلاً عن تقديم خدمات أفضل للمرضى. أهنئ دائرة الصحة في أبوظبي وإدارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة على دعمهما لتحقيق ذلك. إنها خطوة أخرى إلى الأمام في طموحنا المشترك للعمل سوياً لكي نكون قادة عالميين في الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وصرح الدكتور بي آر شيتي قائلاً: أمر رائع أن نشهد لحظة مهمة أخرى في تعاوننا مع»جلاسكو سميث كلاين». يسعدنا أن نتشارك مع»جلاسكو» لتحقيق القدرة في تمكين المرضى المحليين من الحصول على الأدوية بشكل أفضل. ومن خلال تصنيع الدواء محلياً، تؤكد» نيوفارما» التزامها بالحفاظ على معايير الجودة والتصنيع العالمية التي تمتثل للمتطلبات التنظيمية الصارمة. وفي علم الابتكار، نركز على أمراض الاضطراب الأيضي المنهكة وعلاج الأورام مع أكثر من 200 عالم يعملون في موقع «نيوفارما» باليابان.

وقال «سامح الفنجري»: نحن سعداء لرؤية نتائج فعلية لشراكتنا مع»نيوفارما». ونتيجة لهذا التعاون المثمر ستصل الدفعة المصنعة من الأدوية إلى الرفوف في الإمارات قبل شهرين من الموعد المقرر. هذا هو الدليل الأمثل على التزام»جلاسكو سميث كلاين» بضمان التوفير المستمر لأدويتنا عالية الجودة والآمنة والموثوقة للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إليها.