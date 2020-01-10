176.1 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 10 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي 176.1 مليار درهم بانخفاض نسبته 7.1% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2018. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض في قيمة الواردات بنسبة 11.5% إلى 85.3 مليار درهم، وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 12.9% إلى 47.74 مليار درهم، وفي مقابل ذلك شهدت تجارة إعادة التصدير خلال الفترة ارتفاعاً نسبته 11.7% لتصل إلى 43.77 مليار درهم.

تصدرت صادرات أبوظبي من لوازم صناعية قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديراً خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بقيمة 36.45 مليار درهم على الرغم من تراجعها بنسبة 12.7% مقارنة بذات الفترة من عام 2018، وتراجعت الصادرات من الأغذية والمشروبات خلال الفترة بنسبة 17.6% إلى 5.042 مليار درهم، وهبطت الصادرات من السلع الاستهلاكية 16.8% إلى 2.801 مليار درهم.

وتصدرت معدات النقل وأجزؤوها قائمة السلع الأكثر إعادة في تصديرها خلال الفترة بنمو 30.4% لتصل إلى 20.15 مليار درهم. وشهدت مستوردات أبوظبي من اللوازم الصناعية تراجعاً بنسبة 11.2% وبلغت 35.9 مليار درهم، وبذلك تصدرت لوازم الصناعة قائمة السلع التي تستوردها أبوظبي من الخارج. وارتفعت مستوردات أبوظبي من السلع الاستهلاكية خلال الفترة 20.2% لتصل إلى 10.88 مليار درهم.

وواصلت المملكة العربية السعودية تصدر قائمة الدول الأكثر استيراداً للسلع غير النفطية من أبوظبي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بقيمة 21.2 مليار درهم على الرغم من تراجعها بنسبة 10.2%، وجاءت الكويت بعد السعودية في هذا القائمة بقيمة سلع مستوردة من أبوظبي 3.33 مليار درهم. كما احتلت السعودية قائمة الدول التي يعاد تصدير السلع إليها بقيمة بلغت 14.3 مليار درهم بنمو بنسبة 11.98%. كذلك جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد السعودية ضمن هذه القائمة، على الرغم من تراجع حجم السلع المعاد تصديرها إلى الكويت خلال الفترة 5.4% إلى 5.3 مليار درهم.

كما واصلت السعودية تصدر قائمة الدول الأكثر تصديراً إلى أبوظبي خلال الفترة بقيمة 10.1 مليار درهم على الرغم من تراجع هذه الصادرات بنسبة 5.3%، تلا السعودية في هذه القائمة اليابان التي صدرت إلى أبوظبي ما قيمته 8.86 مليار درهم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة في هذا القائمة بتصديرها 8.65 مليار درهم إلى أبوظبي.