«الحمرا» تواصل مكافأة المتسوقين في «مهرجان الشتاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

يواصل «مهرجان الشتاء للتسوق» في رأس الخيمة الذي تنظمه «الحمرا»، إثراء تجربة المتسوقين بأجواء المرح والترفيه. ويستمر المهرجان الذي انطلق في شهر نوفمبر الماضي ويمتد على مدار 45 يوماً، بإسعاد الزوار ومنحهم فرصة الفوز بجوائز نقدية يومية، علاوة على الجائزة الكبرى المتمثلة في شقة رائعة في «قرية الحمرا».

واستقطب «منار مول» و«الحمرا مول» أكثر من 150 ألف مشارك ومليون متسوق، بفضل خيارات التسوق الواسعة التي تقدم أحدث صيحات الأزياء والموضة والجمال والمستلزمات الأخرى والإلكترونيات.

وفاز آلاف المتسوقين ممن أنفقوا 100 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة في المهرجان في «منار مول» و«الحمرا مول» بجوائز نقدية يومية عبر عجلة «دور واربح»، إذ تمنح كل 100 درهم ينفقها المتسوقون فرصة القيام بمحاولة واحدة.

ويتجاوز مجموع الجوائز النقدية المقدمة للمتسوقين نصف مليون درهم، في حين يترقب الجميع إجراء السحب على الجائزة الكبرى يوم 13 يناير 2020 في «الأتريوم المركزي» في «منار مول».