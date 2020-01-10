4 دراهــم للــدولار ســعر تحــويل مــالــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

في ظل طبيعة السوق التنافسية بين شركات الصرافة يبدو من المستغرب أن تبادر شركة صرافة إلى رفع سعر الصرف إلى حدود مرتفعة، لكن إحدى الحالات التي تواصلت مع ”الخليج 365” اشتكت من قيام شركة صرافة عاملة في الدولة باحتساب سعر تحويل يصل إلى 4 دراهم للدولار وذلك على تحويل مالي لدولة أجنبية.

واستغرب خبراء صرافة تواصلت ”الخليج 365” معهم الأمر قائلين إن هذا أمر مستبعد الحدوث، لافتين إلى أن على العميل الانتباه إلى تفاصيل التحويل من رسوم وسعر صرف والاستعلام عن هذه الأمور قبل القيام بالتحويل، وأن السوق مفتوح أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم خاصة مع طرح العديد من التطبيقات الرقمية التي تقدم عروضاً خاصة وتساعد العملاء بقدر أكبر من الشفافية والوضوح.

وقالوا إن العمل على مستوى القطاع يقوم على سياسة السوق المفتوح والعرض والطلب، لافتين إلى صعوبة تطرف شركة في الرسوم التي تفرضها أو مغالاتها في أسعار الصرفي في ظل التنافس الذي سيؤدي إلى خسارتها حصة سوقية على المدى البعيد. ولفتوا إلى أن الشركات كانت تعتمد في السابق على هامش الربح من اختلاف أسعار الصرف، لكن الوضع اختلف اليوم مع رسوم محددة وهيكلية مختلفة للسوق وللشركات نفسها.