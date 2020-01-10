«تنـظـيــم الاتــصـــالات» تطلق حملة لحماية حسابات «تويتر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أطلقت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» الفيديو التوعوي الذي يشرح طريقة حماية الحسابات من الاختراق، عبر عدة خطوات أولها: الضغط على «الملف الشخصي» ثم اختيار «الإعدادات والخصوصية» ثم «الحساب» ثم الضغط على «الأمن» ثم تشغيل خاصية «تأكيد الدخول» ثم الضغط على «موافق»، بعدها تصل صاحب الحساب رسالة نصية تبين الرمز الخاص به، ليقوم بدوره بكتابته في الخانة الموضحة؛ لتفعيل خاصية الحماية من الاختراق.

وشددت «الهيئة» عبر تغريدات على حسابها الخاص على موقع «تويتر» على ضرورة استخدم كلمة سر معقدة للحساب، وعدم تكرار استخدام نفس الكلمة مرة أخرى في موقع/‏خدمة أخرى خاصة في البريد الإلكتروني.

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وأضافت، أنه في حال إذا كان هناك شخص آخر يدير حساباتك على التواصل الاجتماعي، راجع قائمة مديري الحساب، وقلل عدد المديرين لأقصى عدد ممكن وضرورة إبلاغهم بأخذ الحيطة والحذر

وأكدت «الهيئة» مراجعة قائمة برامج الطرف الثالث التي لديها أحقية الدخول إلى الحساب وكذلك الأجهزة القديمة، فعن طريق التطبيق ومن الإعدادات يتم اختيار «الحساب» ثم «التطبيقات» ومن ثم القيام بتعطيل «القديمة/‏غير الضرورية» وضرورة الانتباه إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك إدخال كلمة المرور.

من جانبها قامت «تويتر» في وقت سابق، بإرسال رسائل بريدية لأصحاب الحسابات على موقعها تطلب منهم تحديث آخر إصدار من «تويتر» لنظام Android في أسرع وقت ممكن للتأكد من تأمين الحساب عبر رابط لطلب معلومات حول أمان الحساب الشخصي.

وأجرى موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، في وقت سابق من عام 2019 تحديثات لإعدادات الأمان الخاصة به، والتي ستجعل مستخدميه يعتمدون ميزة «التحقق بخطوتين» المعروفة أيضاً باسم «المصادقة ثنائية العوامل»، من دون الحاجة إلى أرقام هواتفهم.