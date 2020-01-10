شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الأعمال البريطانية شريك «كابيتا» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت «كابيتال سكايلنج بارتنر» (سي إس بيه)، وهي وحدة تطوير الشركات الناشئة في «كابيتا»، عن اختيار مراكز الأعمال البريطانية (بي سي بي) كشريك لها لتقديم الخدمات في دولة الإمارات، ما يُسهم في دعم نموها ومصالحها في الشرق الأوسط.

وتُوفر مراكز الأعمال البريطانية دعماً مهنياً وخدمات تُتيح للشركات البريطانية الدخول إلى أسواق الإمارات، بما في ذلك المساعدة والإرشاد بواسطة منصتها الفريدة الحاضنة للأعمال. وباعتبارها جزءاً من شركة «أو سي أو جلوبال»، الشركة الاستشارية المتخصصة في التجارة والاستثمار.

وساعدت مراكز الأعمال البريطانية بالفعل أكثر من 40 شركة على تأسيس أعمالها في المنطقة منذ عام 2014.

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