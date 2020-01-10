«لوكهيد مارتن» تعرض تصميم البطاريات التدفقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتزم شركة «لوكهيد مارتن» استعراض تكنولوجيا البطاريات التدفقية الجديدة والمبتكرة الخاصة بها خلال الدورة السنوية ال13 من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي ستعقد من 13 حتى 16 يناير خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وقال دان نورتون، نائب رئيس «لوكهيد مارتن» لقطاع الطاقة: تمتد خبرة «لوكهيد مارتن» في حلول الطاقة إلى أكثر من 80 عاماً من الريادة في توفير تكنولوجيا متقدمة للطاقة، وتحظى الشركة كذلك بسجل حافل في تقديم حلول الطاقة الشاملة والمبنية على الابتكار والتقنيات المتقدمة. ونسعى خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 إلى عرض تكنولوجيا بطارية التدفق الجديدة GridStar® Flow التي توفر حلولاً متطورة تساعد العملاء على الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة بشكل كامل. وتعد«GridStar® Flow»بطارية تدفق مبتكرة تعتمد على مبادئ الكيمياء التناسقية، وصُممت لتصبح نظام تخزين طاقة طويل الأمد يتمتع بمواصفات فائقة من التحمل والمرونة والأمان، وهي قادرة على تخزين من 6 إلى 12 ساعة أو أكثر من الطاقة واستخدامها عند الضرورة.

وكانت «لوكهيد مارتن» قد أعلنت مؤخراً عن اتفاقية تعاون مع«TC Energy» تقوم بموجبها الشركتان بتحديد وتطوير مشاريع تخزين كبيرة الحجم وطويلة الأمد باستخدام بطاقة التدفق «GridStar® Flow».