«دانوب » تنجز «ريزورتز» بـ 300 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت «دانوب العقارية» بإنجاز أكثر من 444 وحدة سكنية في إطار مشروعها «ريزورتز» بقيمة 300 مليون درهم، وقد تم إطلاق المشروع في 2017 الذي بيع بالكامل بعد أسابيع قليلة من إطلاقه، وتم الانتهاء من المشروع في وقت قياسي في أول أسبوع من 2020.

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وتم تطوير «ريزورتز» في شكل منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم مع مساحة اجتماعية خضراء، وحوض سباحة مفتوح، وميزات مائية، وتقديم الطعام في الهواء الطلق، ومنطقة للشواء، ومنطقة لعب للأطفال.

واستمد المصممون إلهامهم من التصميم الكلاسيكي في أوروبا في القرن الثامن عشر، حيث يحتوي المشروع على ثلاثة عناصر، ما يجعله مشروعاً فاخراً بأسلوب عصري، وقرر المصممون إنشاء قبة معمارية كلاسيكية جديدة، وهذه تعتبر ميزة فريدة حيث لا يمكن للمرء رؤيتها في هذا الجزء من العالم. وتم اختيار الأعمدة بعناية من عدد من المراجع التاريخية التي نظر إليها المصممون في ميدان «بيازا ديل دومو» التاريخي في فلورنس بإيطاليا، إضافة إلى العناصر الدقيقة في الهندسة المعمارية الكلاسيكية، في الأبواب والنوافذ والمداخل، ما ساعد على إبراز المشروع كواحد من التصاميم الفريدة، وفي ما يتعلق بإضافة ميزة الإمارة المحلية، أضاف المصممون شجرة «الغاف» في منطقة التجمع، التي نادراً ما تنمو في أي مكان على وجه الأرض، إلا الإمارات، خاصة دبي، ما سيذكّر باستمرار سكان المنطقة التي ينتمون إليها.

ويقول رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب «هذا هو أول إعلان عن إنجاز المشروع في العام الجديد، وبدأنا عام 2020 بنبرة إيجابية للغاية.