«هواوي» تطرح «HUAWEI Mate 30 Pro 5G» في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين عن طرح هاتفها«HUAWEI Mate 30 Pro 5G» للمستهلكين في الإمارات خلال فعالية خاصة في دبي. ويتمتع الهاتف بقدرات هائلة لدعم شبكات الجيل الخامس«5G»، ما يجعله واحداً من هواتف الجيل الخامس الفريدة من نوعها القادرة على دعم وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته. وبفضل تصميمه الأيقوني وكاميرته الرئيسية الثنائية بدقة 40 ميجابكسل وبطاريته الكبيرة طويلة العمر ومزاياه الأمنية القوية، يستحق«HUAWEI Mate 30 Pro 5G» حمل لقب ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا: «يجمع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G بين أفضل ما توصلت إليه هندسة الهواتف الذكية وابتكارات شبكات الجيل الخامس في جهاز واحد مُذهل من حيث الأداء القوي والتصميم؛ إذ يُتيح معالجKirin 990 5G للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، أمّا التصميم ونظام التصوير بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميجابكسل بمستشعر الصورة سوبر سينسنجCamera SuperSensing Cine يمهدان الطريق بنجاح للدخول في حقبة جديدة قائمة على شبكات الجيل الخامس.