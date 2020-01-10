«إعمار» تكشف عن «برج كراون» الجديد بمنطقة «دار الأوبرا»

أعلنت شركة «إعمار العقارية» أمس، عن إطلاق «برج كراون» الجديد، الذي يتألّف من 44 طابقاً، ويتربّع على «بوليفارد» الشيخ محمد بن راشد النابض بالحياة، والذي يزيّن منطقة وسط مدينة دبي، ويمتاز بإطلالات مباشرة على «دبي أوبرا» وبرج خليفة. وقد تولّت شركة «إل دبليو كيه بارتنرز» التي تتّخذ من هونج كونج مقراً لها، تصميم البرج الجديد الذي يضم 440 شقة سكنيّة من 1، 2 و3 غرف نوم، تطلّ جميعها على أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً.

قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: سيكون «برج كراون» الجديد بلا شك واحداً من أكثر العناوين التي ستشهد طلباً في دبي. نحن نثمّن الدور الذي لعبته شركة «إل دبليو كيه بارتنرز» في تصميم البرج الذي يمثّل إضافةً جديدةً إلى أفق وسط مدينة دبي المتألّق، وسيوفّر«برج كراون» بما يضمّه من مرافق استثنائية وإطلالات مباشرة على منطقة «دار الأوبرا» وبرج خليفة، فرصاً استثمارية لا مثيل لها.

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وقد راعت «إعمار» في تصميمها للبرج، كلّ التفاصيل والعناصر التي تضمن راحة السكان، إذ يبعد خطوات قليلة عن أبرز معالم دبي التي تتضمّن برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي، إلى جانب حديقة البرج ودبي أوبرا، ونحو 10 دقائق فقط بالسيّارة من مطار دبي الدولي. كما يتوفر للبرج مدخل مباشر من«بوليفارد» الشيخ محمد بن راشد، إلى جانب باحة مخصصة لتحميل وإنزال سكان البرج وركّاب سيارات الأجرة.

سيحظى سكّان برج كراون بقاعة استقبال ذات تصميمٍ فريد، إضافةً إلى قاعةٍ متعددة الاستخدامات، يمكن الاستفادة منها واستخدامها كمكانٍ لعقد الاجتماعات والتواصل مع السكان الآخرين. كما يزخر البرج بشرفةٍ ترفيهية فسيحة تضم العديد من المزايا الخارجية، مثل المساحات الخضراء المخصصة للاسترخاء والراحة، ومنطقة لعب الأطفال، والمنطقة المخصصة للشواء، إلى جانب حوض سباحة للأطفال والكبار.

بالإضافة إلى ذلك، يوفّر سطح البرج لسكّانه تجربة متميزة للاستمتاع بمساحة خارجية ذات إطلالة على برج خليفة. ومن المرافق المبتكرة التي يضمها البرج أيضاً، جسر المُشاة الذي يربطه من جهة القاعة متعددة الاستخدامات، بالبرج المتاخم له، والمكسو بمواد عاكسة خلال النهار ومكشوفة خلال الليل.