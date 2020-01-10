شكرا لقرائتكم خبر عن 90.7 مليار درهم رصيد القروض الشخصية للأعمال خلال 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت البنوك العاملة في دولة الإمارات من حجم قروضها الشخصية الموجهة لتمويل الأعمال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019، الأمر الذي رفع من إجمالي رصيد هذا النوع من التمويل إلى 90.7 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي زيادة قيمة القروض الشخصية المخصصة للأعمال بمقدار 4.3 مليار درهم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2019، مقارنة مع نهاية العام 2018، والتي وصل فيها إجمالي الرصيد إلى نحو 86.4 مليار درهم.
ويشكل التمويل الشخصي للأعمال نحو 5.7% من إجمالي رصيد التسهيلات المالية المقدمة لجميع الأنشطة الاقتصادية البالغ 1.565 تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر 2019.
يعد الارتفاع المتواصل للقروض الشخصية للأعمال مؤشراً على استمرار نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المستفيد الأول من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك للقطاع الذي يحظى بدعم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، نظراً لدوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الزيادة في رصيد القروض الشخصية للأعمال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019 يشكل ما نسبته 67% من إجمالي ما قدمته البنوك طوال العام 2018 للقطاع، وذلك وفق ما أظهرته إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. (وام)
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