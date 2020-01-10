«مصدر» توقع اتفاقية مع أذربيجان لتطوير مشروع طاقة شمسية

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، «مصدر»، امس، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة في أذربيجان، لتولي مهام تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية باستطاعة 200 ميجاواط في أذربيجان.

وبحضور علي أسادوف، رئيس وزراء أذربيجان؛ وعبدالله جاسم الشامسي، القائم بأعمال سفارة الإمارات في أذربيجان، وقع كل من برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، اتفاقية تنفيذ المشروع .

وبموجب الاتفاقية ستتولى «مصدر» تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 200 ميجاواط، تقع على بعد 75 كلم جنوب غرب باكو. ومن المقرر إنجاز كل العمليات المالية للمشروع مع نهاية عام 2020، في حين يتوقع أن تبدأ عملية التشغيل التجاري في عام 2022.

وقال برويز شهبازوف: «يشكل تنويع إنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر متجددة أحد الأولويات الرئيسية التي يركز عليها رئيس جمهورية أذربيجان. وبتوقيعنا لهذه الاتفاقية، بدأت أذربيجان مرحلة جديدة في قطاع الطاقة المتجددة».

وأضاف: «سيساهم تعاوننا مع مصدر وهو أول تعاون لنا مع شريك أجنبي ضمن قطاع الطاقة المتجددة في تحقيق أهدافنا المتعلقة بمجال الاستدامة والطاقة النظيفة والوصول إلى تطلعاتنا المشتركة».

وأعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية باعتبارها خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات أذربيجان في تنويع مزيج الطاقة لديها.